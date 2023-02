Ejército aumentó el mínimo de años de servicio para ascenso de oficiales

"No es nunca para hacerles daño, sino que estamos siendo consecuentes con la responsabilidad social e institucional que tiene el Ejército. ¿Qué se hizo inicialmente? Se revisó la Constitución, y luego hacemos un salto al artículo 117, partiendo de allí nos dice que la ley determinará el sistema de ascensos que le son propios a ese régimen especial de carrera", explicó el oficial.

Asimismo, aseguró que este cambio aplicará solamente para los rangos que van desde subteniente a coronel en el Ejército Nacional. Frente a la duda de si fue una decisión tomada tras el cambio de gobierno, el militar explicó que no es así, puesto que hace parte de una estrategia interna que venía desde tiempo atrás.

"La institución hace procesos internos para una mejora continua, entonces esta no es una invitación circunstancial y momentánea, u ordenada por alguien. No, esto hace parte de la reflexión institucional a través de los diferentes comités de renovación estratégica. No surgió de la mitad del año pasado hace acá", respondió el oficial en diálogo con El Tiempo.