EH Verifica: Foto de reunión de Iván Duque con Rodolfo Hernández es del 2018

En medio de la polémica sobre una supuesta reunión que el presidente Iván Duque habría sostenido esta semana con Rodolfo Hernández, el mandatario fue enfático en señalar que no se ha reunido con el candidato presidencial.

Duque aseguró que "se trata de un chisme que sale de la posverdad y de las noticias falsas que pretenden generar distorsión en medio de la época electoral por la que está atravesando el país".

“De una vez les digo a los chismosos, a los que se la pasan en la posverdad, hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás”, precisó el mandatario.

El rumor sobre una posible reunión tomó fuerza luego de que el senador Luis Fernando Velasco, realizó una publicación en su cuenta de Twitter donde le preguntó directamente al presidente de Colombia sobre ello.