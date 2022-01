“No vamos a caer en ese chantaje”: Duque sobre relaciones con Venezuela

El presidente de la República, Iván Duque, fue tajante con el pedido de Rusia sobre el restablecimiento de las relaciones con Venezuela.

En un tono enérgico el primer mandatario del país expresó: “hay que ubicarse. A mí me parece que tenemos que ubicarnos porque ese testimonio y esa solicitud yo se la quiero voltear. Entonces, ¿Lo que ellos proponen es que hay que aliarse con el que protege al terrorismo para que el terrorismo no actúe? ¿Hay que aliarse con el que les permite estar en su territorio, narcotraficar, planear atentados para que no intimiden al pueblo colombiano? ¿Esto es un chantaje? Pues no vamos a caer en el chantaje”, aseveró Duque.