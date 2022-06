Duque anunció que Colombia está pasando por un “brotecito” de covid

En medio de la firma del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 el presidente Iván Duque advirtió a los colombianos que “la pandemia no ha terminado”, esto debido al repunte de contagios que se ha registrado en las últimas semanas. De acuerdo con el reporte semanal del Ministerio de Salud, entregado el pasado 09 de Junio, en el país se registraron 8.742 nuevos contagios.

“La pandemia no ha terminado, queridos amigos, y estamos viendo que en varios países de América Latina se está empezando a ver un brotecito, un piquito por llamarlo así, en términos de contagios y Colombia no es la excepción, hemos visto como en los últimos días, comparados con las últimas semanas, se han subido un poco más los contagios, no podemos, afortunadamente, decir que eso se está presentando en términos de la letalidad”, dijo el presidente Iván Duque.

“Pero eso nos tiene que abrir siempre el ojo de que el Plan Decenal de Salud tiene que tener una visión con las lecciones aprendidas de la pandemia y la concentración permanente de pensar en esos cisnes negros que pueden ocurrir”, agregó el mandatario.