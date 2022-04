Desde el 1 de mayo se dejará de usar tapabocas en espacios cerrados

La recomendación para los viajeros, agregó, es llegar al país con esquemas completos de vacunación, a quienes no lo tengan o no estén vacunados se les exigirá una prueba PCR negativa no superior a 72 horas y podrán presentar también una prueba de antígeno no mayor a 48 horas.

"Se derogará el Decreto 1615 de 2021, que elimina la solicitud del carnet de vacunación en eventos públicos y privados de carácter masivo y la solicitud del carnet para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos y eventos masivos", señaló el mandatario.

Finalmente, indicó, se derogará la estrategia Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, PRASS, y se consolidará la vigilancia selectiva.