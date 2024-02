Denuncian que carrotanque de la Ungrd se quedó “enterrado” en la Alta Guajira

"Estas son las consecuencias de las malas y apresuradas decisiones tomadas sin planeación, sin conocer el territorio y sin escuchar la experiencia. He aquí uno de los carrotanques enterrados en el desierto camino a la Alta Guajira. No sirven, porque no se tuvo en cuenta el peso ni las dimensiones de los vehículos. Si tuviéramos la carretera, las cosas fueran diferentes", denunció el senador a través de un video en sus redes sociales.

De acuerdo con el senador Alfredo Deluque, los vehículos no van poder acceder a las comunidades más necesitadas de la Alta Guajira por las dimensiones que poseen y las dificultades actuales de las trochas.

Además, en diálogo con EL HERALDO, aseguró que al Gobierno y la UNGRD han llevado a cabo estos procesos sin la planeación necesaria y los conceptos de las autoridades guajiras.