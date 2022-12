Denuncian ‘mico’ en la reforma política

"La disposición de opciones de democracia interna de los partidos para proteger a los candidatos de la dictadura del bolígrafo (hay por lo menos tres partidos que tienen dictador que subyuga por avales hoy en día) está desde el primer día en el texto y ya fue aprobado por la Cámara", afirmó.

En este sentido agregó que "la lista cerrada no gusta a 'youtubers' y 'vedettes' que son la excepción en medio de unas mayorías elegidas en el sistema clientelista de lista abierta. Piensan en ellos, no en acabar el sistema de compra y venta de votos. Por eso no ven que la lista cerrada necesita democracia interna. Entre los varios mecanismos de democracia interna que deben respetar la autonomía de los partidos la reforma contempla: darle tiempo a los partidos que establezcan sus mecanismos de democracia interna, castigarlos incluso con la pérdida de personería si no se democratizan. Y autorizarles consultas internas, consensos, encuestas o cualquier otro mecanismo democrático. Si para 2026 algún 'director dueño del bolígrafo' amenaza a sus congresistas con negarles el aval, podrán apelar al último resultado democrático, que es la elección anterior".

A su vez, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, 'trinó': "Lo de los verdes saboteando la reforma política ya está fuera de toda proporción. Unos meten y quitan cosas en Senado, incluso contra los jóvenes. Luego, en Cámara culpan al Pacto, gritan, sabotean, sin vergüenza alguna. Van es a terminar en coalición con el uribismo.

Y su copartidaria Susana Boreal publicó en la red social: "Muchos del Partido Verde y el Centro Democrático se unen en mentiras para acabar con la reforma política y mentirle a la opinión pública. Cuando se apruebe, aprovechen que se podría quitar el 15% para que hagan coalición en las próximas elecciones".