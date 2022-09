No se puede meter a todos los armados en un mismo costal: Cristo

"En primer lugar creo que hay que celebrar y aplaudir el esfuerzo del gobierno del presidente Gustavo Petro de buscar la paz total, hablar con todos los actores armados que generan violencia, para que se pueda aliviar la situación de millones de compatriotas en zonas afectadas por la guerra. Ese es un propósito loable. Dicho esto, también es positivo que lo quieran hacer simultáneamente con todos los grupos, esa es esta política de paz y nadie pretende que esta política de paz haga exactamente lo mismo que hicimos en el gobierno Santos", dijo el exfuncionario.

No obstante, advirtió que "en lo que el Gobierno debe reflexionar es en que no se puede meter a todos los grupos en el mismo costal, dialogar con todos simultáneamente puede ser positivo pero hay que establecer diferencias, porque si no se estaría creando una situación insostenible y que no tiene presentación ante la comunidad internacional: una cosa es el ELN y otra distinta las disidencias, que no tienen hoy ningún propósito político, que tienen un negocio de narcotráfico y que tendrían la posibilidad de acogerse a la ley de sometimiento, pero hablar de estatus político o de, eventualmente, volver a tener beneficios de la justicia transicional quienes abandonaron el acuerdo sería un muy mal mensaje".