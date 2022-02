22 mil mayores de 60 años se salvaron por la vacuna covid; cifra sería mayor

Saul Molina, de 80 años de edad, le contó a EL HERALDO que la vacuna contra el coronavirus le salvó la vida. En su testimonio, señaló que luego de aplicarse las dos dosis contrajo la enfermedad, siendo un paciende de alto riesgo, no solo por ser adulto mayor, sino además por tener diabetes y problemas de tensión, dos patologías base del virus.

"Me puse la vacuna y luego de aplicarme las dos dosis, me dio covid. No me dio muy fuerte porque tenía las vacunas, pero mi señora tuvo que ir a la clínica. Si nosotros no nos hubiéramos vacunado estuviéramos muertos", contó.

"Mi esposa tiene tensión y es asmática, ella prácticamente se salvó", expresó. Su relato tomó aún más fuerza porque una vez se aplicó la dosis de refuerzo contrajo por segunda vez el virus.

"Me dio después de ponerme la tercera dosis, decimos que nos dio leve porque estábamos vacunados", relató.

Su esposa, Aura Salazar, de 75 años, estuvo internada durante 14 días en la Clínica San Martín por complicación de la enfermdad, aún teniendo las dos dosis de la vacuna. No obstante manifestó que las cosas no se empeoraron porque tenía el esquema completo. Finalmente envió un mensaje: "Quiero decir que se vacunen, que no le tengan miedo".