Minsalud hizo un llamado a la vigilancia de la covid-19 en vacaciones

“No hemos visto picos en ninguna ciudad en particular, pero no quiere decir que no se puedan presentar”, señaló.

En cuanto a la variante de Sars-Cov2 que predomina en el país, esta sigue siendo ómicron, con sus subvariantes BA.2, BA.2.12.1 y BA.4, por lo que la funcionaria insistió en la importancia de la aplicación de pruebas, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para mantener la vigilancia genómica.