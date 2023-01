Un triunfo para las víctimas del genocidio contra la UP

Algunos de los líderes de la UP asesinados por el Estado colombiano. Desde la izquierda: Jaime Pardo Leal, candidato presidencial; José Antequera, director de la UP; Bernardo Jaramillo, candidato presidencial; Pedro Nel Jiménez, congresista de la UP; Manuel Cepeda, senador; Leonardo Posada, representante a la Cámara.