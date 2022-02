¿Por qué cifra de muertes por covid subió en el país mientras casos bajan?

Y añadió: “Esto genera inmunidad híbrida en los vacunados, por la enfermedad y la vacuna, y una inmunidad natural, que no es igual que la adquirida con la vacuna con esquema completo y refuerzo”.

No obstante, insistió en que esto no quiere decir que se vaya a alcanzar una inmunidad colectiva “y como lo ha advertido la OMS, no debemos relajar las medidas de bioseguridad y prevención, hay que tenerle respeto al SARS-CoV-2, con gran capacidad para mutar y generar nuevas variantes”.