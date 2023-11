Contraloría declara de impacto nacional situación entre Sanitas y Cruz Verde

A su turno, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionó las deudas aducidas por la EPS y aseguró que el Gobierno nacional está al día con los pagos a Sanitas, la cual terminará el año con más de $9 billones.

“Esta EPS tiene un contrato con un proveedor, lo que tiene que ver con ser asegurador. Estamos hablando de Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en todo el país. Es una de las EPS más grandes. Es una de las que recibe más recursos por UPC, y de las que más recibe más recursos de presupuestos máximos”, dijo el funcionario.

No obstante, advirtió que “Sanitas le debe al 27% de clínicas y hospitales, la mayoría privadas, $16 billones, y solo a Cruz Verde le debe $400 mil millones. Entonces aquí hay una situación mucho más de fondo”.

Por su parte, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, dio a conocer que envió el caso de la EPS Sanitas, por la deuda de casi $400 mil a Cruz Verde, a la Contraloría, para que investigue si hubo anomalías.

Añadió que se le ha hecho una solicitud de cuatro puntos a la EPS para que garantice la atención de sus afiliados y el acceso a medicamentos, luego de que Cruz Verde advirtiera de una suspensión de medicinas que no estén en el plan básico de salud.

“En dos semanas la EPS debe entregar una solución. Si identificamos que Sanitas no cumple, entrarán las acciones sancionatorias”, advirtió el titular del ente de control de salud.

Mientras que el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionó la postura del superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, en el lío de Sanitas y Cruz Verde.

"Beltrán parece no entender cómo funciona el sistema de salud. Las EPS no pueden utilizar recursos de la UPC para pagar atenciones no PBS; solo pueden hacerlo con 'presupuestos máximos'. Si el Gobierno gira tarde o no gira estos recursos o sus ajustes, ¿cómo puede pagar Sanitas?", dijo en sus redes sociales.