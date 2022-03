Representante Aguilera responde a acusación por abuso sexual

Aguilera señala en el comunicado que cuenta con el respaldo de su familia y grupo de trabajo y que desconoce la existencia de algún proceso penal por dicha denuncia y que solicitará la información correspondiente para poder ejercer su defensa.

“En las instancias que me corresponda responder, responderé, y me tendrán también que responder por este daño moral que me pretenden hacer”, agregó.

Por último, el congresista dijo que dichas denuncias “causan un daño a largo plazo que solo se supera en el marco de los procedimientos legales y constitucionales que desafortunadamente no tienen rapidez de la difamación”.