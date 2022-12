¿Cómo van la paz total y la mesa con el Eln?

La ex negociadora del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con el Eln, Angélika Rettberg, investigadora de ciencias políticas y experta en resolución de conflictos, señaló a este diario que “lo que va bien es que se recobró el entusiasmo por la implementación del acuerdo con las Farc, se entablaron diálogos con el Eln y se reconoce que la negociación es la única vía para terminar con la violencia política. Se reconoce que la paz es un tema amplio, que requiere de una estrategia integral, incluyendo factores de violencia que no están organizados en organizaciones ilegales como las guerrillas”.

También, agrega, va bien la estrategia de normalizar relaciones con Venezuela: “Ambos países se necesitan, y para Venezuela la participación en el proceso con el Eln es una forma de posicionarse de nuevo internacionalmente y participar en discusiones sobre cambio interno sin perder la cara”.

Pero, advierte, va mal el hecho de que la paz total requiere una estrategia para combatir las economías ilícitas, especialmente en zonas de frontera: “Esa estrategia no puede ser solo de Colombia, sino internacional. Y mientras ese factor no se resuelva, tendremos una y otra vez una masa de jóvenes reclutables dispuestos a hacerle el trabajo sucio a las organizaciones criminales”. Y, así mismo, observa Rettberg, “la paz total abre muchos frentes simultáneos y requiere coordinación y financiación. No veo claridad en ninguno de esos aspectos”.