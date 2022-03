Lo que se sabe de las causas del accidente de bus escolar en Santander

Eddy Castellanos, madre de dos niños que iban en el bus escolar que cayó por un abismo en Santander, relató para El tiempo detalles de la tragedia.

Aunque sus dos hijos presentan heridas leves, fueron varias horas de incertidumbre en donde llamaba al conductor del bus y no recibía respuestas. Se preocupó.

“Yo me cansé de llamarlos porque nada que llegaban los niños y los teléfonos sonaban apagados. Un señor, don Antonio, me llamó y me dijo que la buseta se había dado botes pero no me dijo más nada. Inmediatamente salimos corriendo y gracias a Dios la gente los sacó a maleta”, aseguró la madre de los niños a el medio nacional.