Cuestionan giro de recursos a Sanitas en octubre que anunció la Adres

Los valores de estos giros ascienden a $120.230 millones para EPS del régimen contributivo y $46.030 millones para las del subsidiado.

Al respecto, Félix León Martínez Martín, director general de la Afre, dijo durante la rueda de prensa en el Ministerio de Salud que “con estos giros para este mes, el Gobierno queda totalmente al día con las EPS del país en todo concepto con lo cual se garantizan los servicios de salud en Colombia".

"Adres pagó los presupuestos máximos de julio, agosto y septiembre en la primera semana de octubre por más de $786 mil millones y con el nuevo pago se pone al día con los diez primeros meses del año. Este pago incluyó recursos por más de $127 mil millones para EPS Sanitas y más de $116.800 millones para EPS Sura", se lee.

No obstante, el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, cercano al Centro Democrático, advirtió en sus redes sociales que la Adres no le giró a Sanitas en octubre.