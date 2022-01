Los posibles antecedentes que ‘quebraron’ la lealtad de Jhonier

Una visión forense

Para Juan Isaac Llanos, psiquiatra y ex director de Medicina Legal, Jhonier tiene todas las características de un psicópata, pues es un tipo “que no siente culpa por los actos que hace”.

“Él es cínico porque programa todo lo que va a hacer, eso es típico en el psicópata, ya que organiza las cosas de tal manera que no lo sindiquen de ningún delito, pero como en lo forense no existe un crimen perfecto, quedó al descubierto”, afirma Llanos.

De acuerdo con el especialista, las personas con estas características son diagnosticadas por la psiquiatría moderna con un trastorno antisocial de la personalidad, donde utilizan todas las habilidades que tienen desde el nacimiento “para hacer maldades y conseguir lo que quieren”.

“Estas personas cada día van perfeccionando más el delito para evitar ser descubiertos, miren cómo este tipo niega de entrada que él no lo hizo y además invita a que hagan una buena investigación para que el crimen no quede impune, es cínico”, destacó Llanos.

Sin embargo, para Jeisson Orjuela Acuña, psicólogo forense e investigador criminal, es muy temprano para poder realizar un perfil psicológico y criminal de esta persona, pues no tienen a la mano todos los elementos biográficos.

“Hay una serie de connotaciones que no permiten la elaboración de un perfil psicológico de esta persona. Si bien es cierto que asesinó a su hermano y a su mamá, eso no determina un perfil específico. No se tienen datos de su historia clínica e información de su historia de vida”, argumenta Orjuela Acuña.