Jhonier obligó a Mauricio Leal a escribir carta hallada en escena: Fiscalía

Jhonier, quien según las cámaras de seguridad del conjunto residencial estuvo dentro de la vivienda desde las 11:37 p.m. del 21 de noviembre hasta las 11:15 a.m. del día siguiente, envió dos notas de voz, una a su hermano y otra a su mamá, unas cinco horas después de que ellos fueran asesinados y minutos después de que él abandonara el apartamento.

Según el fiscal, con estos audios Jhonier pretendía “mostrar su vínculo amoroso o de hermandad con su hermano Maito”, cuando supuestamente “jamás se trataban de esa forma”.

“Hola Maito como estás, espero que todo súper bien como siempre. Maito ahí te mando el recibo de la transferencia que le hice a Andrés de los 350.000 del cumpleaños, de los cuales 300 fueron tuyos y de mi mamá y 50 míos, se me había olvidado mandártelos, que pena contigo. Ahí te envío para que tengas eso en cuenta, porque tú sabes que Andrés pide mucho y tú sabes que le tienes que estar recordando porque a veces como que se le olvida (…) Lo quiero mucho”, se escucha en el mensaje de voz.

En la nota de voz enviada a su mamá, Jhonier dijo lo siguiente:

“Hola mi madre hermosa, cómo amaneces, vi que durmieron mucho ayer. Llegue anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos, Dios los bendiga, no sé, no sé porque no se han levantado, pero avísame como sigues del dolor de la pierna y cómo siguió Mao del dolor y cómo va todo. Y cuéntame lo de los huevos, tú me habías dicho que los habías dejado pagos, pero entonces cuándo paso por ellos”.