“Unos angelitos”: el mensaje que había escrito Jhonier tras doble homicidio

Pese a que en sus redes sociales se podía evidenciar un fuerte lazo con su madre y su hermano, con quienes posaba en algunas de sus publicaciones de Instagram, Jhonier Leal, en una explosiva confesión, declaró este martes ser culpable del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández.

Como se sabe, en la audiencia realizada este lunes, el implicado fue enfático en decir: "No acepto ni aceptaré nunca los cargos. No sería capaz de hacerle algo a mi mamá y a mi hermano". No obstante, su declaración dio un giro de 180 grados este martes tras expresar: "De manera libre y voluntaria he aceptado los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento pidiendo perdón a mi familia, a mis hijos, a las víctimas y a toda Colombia", declaró.