¡Indignante! Entre insultos y reclamos, mujer golpea a mascota recién parida

Los habitantes de Jamundí, impotentes e indignados por el actuar de la Policía, hacen un llamado a las autoridades para que intervenga nuevamente y le sean quitados los animales para que no sigan siendo víctimas de abuso.

Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí, se pronunció al respecto y aseguró que una vez conocieron el caso el grupo animalista de la Alcaldía, adscrito a la Secretaría de Salud, activó la ruta y visitaron la vivienda. Según la alcaldesa, la perrita había regado la basura por lo que la forma de reprenderla fue pegándole con un palo hecho de papel.

“A pesar de que está en buen estado de salud es un caso de maltrato por la forma en la que la reprende”, dijo Castillo en diálogo con la emisora Tropicana. La funcionaria no descartó que la tenedora pueda perder al animal que sería enviado a un hogar de paso hasta tanto no firme un acta de compromiso en el que quede pactado que no volverá a maltratar a su mascota.

“Agradecemos a la comunidad por alertarnos frente a estas acciones. Nuestra prioridad es la protección y cuidado de los peluditos”, concluyó la alcaldesa de Jamundí.

