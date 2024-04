¿Quién es Jaime Saade, el asesino de Nancy Mestre?

Las expectativas se centran en el ahora, tras su extradición, pues se han escuchado versiones en que este pudo haber estado acompañado de terceros la madrugada del 1 de enero de 1994.

De acuerdo con la justicia colombiana Saade está obligado a pagar una condena de 24 años por el acto criminal. Y en medio de los trámites de extradición que adelanta la Policía de Colombia en Brasil, y de lo que derive tras el procedimiento de su captura en Belo Horizonte, donde fijó residencia por más de 25 años, los interrogantes están en si este decide abrir esa ‘Caja de Pandora’ que todos estos años ha estado cerrada.

En su momento, el apoderado del entonces sospechoso expresó para tratar de vencer a la Fiscalía: “está claro que como mínimo había una tercera persona…En conclusión la participación del señor Jaime Saade Cormane en estos hechos no está determinada y menos podemos creer que ante unos confusos hechos donde, al parecer, estuvieron presentes hijos de algunas personalidad a la ciudad se deba colegir que la no comparecencia del acusado del proceso sea la lógica consecuencia de un proceder criminal.

La responsabilidad penal se demuestra con la certeza no con la tesis de las aproximaciones y la sospecha no se sabe ciertamente qué fuerza superior a la voluntad del acusado le ha impedido comparecer al proceso. Creo que en definitiva no hay méritos para condenar a Jaime Saade Cormane”.

No obstante este aceptó que evidentemente Nancy Mariana Mestre Vargas fue salvajemente violentada, pues así lo demostraron los exámenes clínicos practicados. Pero en su trabajo ante el juez, el penalista planteó que “el autor del acceso carnal violento y el homicidio no es Jaime Saade”, fundamentando sus argumentos en el hecho de “haberse encontrado una mancha de sangre tipo A en el cubrelecho que se arrimó a la investigación y está aprobado que tanto el sindicado como la víctima son del tipo de sangre O, por lo tanto existe una tercera persona que, según su dicho, fue el causante de los hechos ilícitos cometidos…”.