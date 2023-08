Villavicencio había denunciado vuelos de Piedad Córdoba con Alex Saab

Un férreo defensor contra la corrupción en Ecuador. Así fue Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia en el país vecino, quien encarnó al anticorreísmo, una tendencia abiertamente crítica a Rafael Correa, a quien culpó de casi todos los problemas que padece el país.

Durante su paso como parlamentario en la Asamblea Nacional de Ecuador denunció supuestos vínculos entre Piedad Córdoba y Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Además habló abiertamente sobre el supuesto apoyo por parte de la extinta guerrilla de las Farc a la campaña presidencial de Rafael Correa.

"Desde el financiamiento de las Farc al correato en 2006, hasta los aportes de los tetones y la mafia albanesa a las campañas de 2021, han contaminado la política con dinero del narco y la corrupción. Todo está podrido, vamos con la gente buena a derrotar al crimen organizado", mencionó el 4 de marzo ante la Asamblea Nacional.

Pero no solo denunció supuesto nexos entre Correa y las Farc, sino también los vuelos de Piedad Córdoba con Saab en un avión privado. El 18 de noviembre de 2021 había mencionado en su cuenta de Twitter : "Señora Piedad Córdoba, ¿puede decirnos ¿cuál fue el objetivo de su viaje a Ecuador en julio de 2013, junto a Alex Saab , en un vuelo privado, y de quién era ese avión?", aseveró.

En su momento, en entrevista con Caracol Radio denunció una persecución política en su contra durante diez años debido a sus denuncias sobre Saab: “A mí eso no me da miedo, pues yo he sido víctima de 10 años de persecución del capo de capos de acá que está prófugo, me refiero a Rafael Correa, así que lo que diga o intente hacer el señor Alex Saab a través de su estructura delictiva internacional me tiene sin cuidado”, indicó Villavicencio en diálogo con esa emisora.

Sus declaraciones se conocieron tras un informe que presentó al expresidente Iván Duque y a la justicia de Estados Unidos sobre el caso de Alex Saab. En ese momento Villavicencio era el presidente de la Comisión de Fiscalización de Ecuador y reveló el entramado de corrupción y lavado de dinero que habrían orquestado Saab y su señalado socio, Álvaro Pulido.

En su informe, Villavicencio señaló que Saab, a través de una empresa fachada, tuvo acceso a los dólares de la reserva del Estado ecuatoriano. En el momento en que Duque recibió ese documento señaló: "Hemos adelantado una reunión muy importante con la Comisión de Fiscalización del Ecuador donde nos han hecho una exposición clara, detallada y certera de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y del financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab".

En una reunión que Villavicencio tuvo con Duque, el asesinado candidato aseveró que "Ecuador fue víctima de un asalto a las reservas, por eso los documentos que le estamos entregando a usted (Iván Duque) confirman que durante más de una década se permitió un drenaje de 2697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana, y puso en riesgo la liquidez de toda la economía de mi país y también en riesgo la dolarización".

También insistió en los polémicos viajes de Córdoba con Saab: "Señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados para que va se vaya a defender al Ecuador. Ella ha dicho que jamás ha viajado en aviones de Alex Saab o Álvaro Pulido, que ella no los conocía y nosotros hemos entregado documentos certificados por el Ministerio de Gobierno de Ecuador y la dirección de Aviación Civil donde se confirma que la señora Piedad Córdoba ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador en vuelos privados".