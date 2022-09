En la Asamblea de la ONU Petro planteará acciones contra la crisis climática

El jefe de Estado colombiano, que estará en Estados Unidos hasta el 22 de septiembre, viajará acompañado por la embajadora de Colombia en la ONU, Leonor Zalabata; la jefa de Gabinete, Laura Sarabia; los ministros de Ambiente, Susana Muhamad, y de Educación, Alejandro Gaviria, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, entre otros. A ellos se unirá el canciller Álvaro Leyva.

El domingo la primera actividad del presidente al llegar a Nueva York será un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede del organismo. Y más tarde se reunirá con la comunidad colombiana en el sector neoyorquino de Queens.

El lunes en la mañana, el mandatario participará en la Cumbre sobre Transformación en la Educación, convocada por el Secretario de la ONU. Luego asistirá al evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés). Allí se revisarán temas como la seguridad alimentaria y las energías limpias.

El martes, a las 8:30 a.m. (7:30 a.m. hora colombiana), el jefe de Estado estará en el saludo del secretario general a los jefes de delegación. Y a continuación, será la inauguración de la Asamblea General. Allí, aproximadamente a las 10:40 (9:40 a.m. hora colombiana), intervendrá en el plenario. Será el quinto en dirigirse a los mandatarios asistentes al evento.