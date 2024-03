Petro explica los seis puntos clave de su propuesta de asamblea constituyente

“Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, mandó, ordenó y votó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado a su casa, sino que son las transformaciones de sus instituciones las que se tienen que presentar (...) Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo el mandatario desde Cali.

Según dijo el jefe de Estado al diario capitalino ‘El Tiempo’, su idea de constituyente no contempla “cambiar la Constitución de 1991”, sino examinar “qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado”.