Amnistía Internacional denuncia casos de abuso de la Policía en el paro

“En los espacios de detención se replican las conductas de amenazas y actos de violencia basada en género, incluida la violencia sexual, agravadas por la especial vulnerabilidad en que se encuentran las personas luego de ser privadas de su libertad y quedar a cargo del Estado, así sea transitoriamente, se lee en el informe, el cual revela que de los 28 casos documentados, 24 fueron cometidos contra mujeres y niñas, entre ellas mujeres con orientación sexual e identidad de género diversa, y cuatro contra hombres, uno de ellos que se identifica como hombre gay.

“Un agente me quita el saco, me levanta el top, me abre el pantalón, todo lo anterior, con el fin de tocarme las áreas genitales”, reveló una de las víctimas de estos hechos.