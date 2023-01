“John le enviaba dinero todas las semanas”: amiga de Valentina Trespalacios

También indicó que la conducta de Poulos reflejaba celos y desconfianza, cuando afirma que el extranjero “le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quién seguía, él una vez nos mandó a seguir con un investigador privado. Él mismo le dijo a ella que había contratado un investigador”.

Por último, la joven amiga de Trespalacios aseguró que “John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”.