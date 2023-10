Uribe le responde a Petro por mención sobre falsos positivos

"Cuando empezaba nuestro gobierno ya estábamos mejorando la seguridad, entonces empezaron ONGs internacionales desafectas a nuestras ideas a denunciar que se asesinaba a campesinos inocentes y que no se daba de baja a delincuentes. Habíamos propuesto una política de seguridad democrática que premiaba la desmovilización y exigía el cumplimiento de los derechos humanos. Y en el momento de estas denuncias exigimos que cuando hubiera una baja en combate, ese cuerpo no lo movieran las fuerzas armadas, sino que esperaran al CTI de la Fiscalía", agregó el exmandatario.

Afirmó que ante la Comisión de la Verdad detalló todas las decisiones que tomó su Gobierno para detener y sancionar las ejecuciones extrajudiciales. “En octubre de 2008, una noche me visitó el ministro de Defensa con un grupo de altos funcionarios y comandantes del Ministerio. Me presentaron 27 casos de personas que podían estar inmersas en falsos positivos. Solamente uno de ellos podría tener responsabilidades penales, los demás responsabilidades administrativas. Sin que me lo pidieran, tomé la decisión de desvincularlos de las fuerzas”, dijo.