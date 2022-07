Video: Álvaro Uribe declama poema a cantante Marbelle

En respuesta, el exmandatario le declamó a Marbelle el poema ‘Soneto para un sencillo amor’ del del colombiano Jorge Montoya Toro.

“Me gustas porque sí. Sencillamente mi corazón te quiere. No hallaría la palabra de íntima alegría que te expresara lo que mi alma siente. Y yo te quiero así. Tan simplemente como el agua al paisaje, como el día a la rosa que alza su ufana frente a la primavera floreciente. Te amo con sencilla transparencia, con un amor apenas insinuado que se vuelve silencio en tu presencia. Con un tan dulce corazón herido que si no te dijera que te he amado lo sabrías oyendo su latido”, expresó Uribe Vélez mirando a Marbelle.

La cantante se mostró emocionada por el gesto del exsenador.

“Este lujo no se lo ha dado nadie”, dijo Marbelle para luego abrazar a Uribe.