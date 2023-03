Supuesto audio de Aida Merlano revela pagos por financiación de campañas

Este viernes el diario El Tiempo reveló el contenido de uno de los audios que se encuentran en manos de las autoridades colombianas, en los que se escucha a la excogresista Aida Merlano hablar de pagos a personas en campañas.

"Yo a José le di una plata, y a última hora me dijo que me la iba a devolver (...). Hice un acuerdo con él antes de las elecciones, y me dijo que me lo iba a devolver (...). Y me dio los 300 millones (...). Todo lo que yo tenía en aquel lado se lo puse a él, que en ese momento estaba aspirando (...). Yo no tengo mucha paciencia. Cobro una, dos, pero tres veces no cobro y yo se lo dije a él, y él lo sabe. Si él dice no va, bueno, listo. Nos vamos entonces a la manera que yo cobro”, dice uno de los apartados del audio.

Según la voz que se escucha, que las autoridades están por establecer si corresponde a la exsenadora, hay otras personas a las que también les entregó millonarias sumas de dinero y que “se hicieron los maricas” y no le devolvieron la plata.

“Yo cobro y ya después no quiero ni plata ni nada, sino que me las cobro. El que no quiere pagar cuando puede no va a pagar cuando quiera”, se menciona.

Merlano fue deportada a Colombia el pasado 10 de marzo, y deberá responder a las autoridades el próximo 29 ante la Corte Suprema de Justicia.