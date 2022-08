“Soy responsable de esta tragedia, pido perdón de corazón”: Mancuso

Detalló Mancuso que sin sus órdenes y su participación “no hubiesen conllevado a que se diera todo este daño que causamos”.

El exjefe de las AUC inició su intervención contándole a las víctimas como es el día a día de él en una cárcel Estados Unidos. “Estoy en una cárcel de máxima y mediana seguridad y mediana seguridad. La rutina es asfixiante da angustia, la ansiedad. Estas prisiones son complejas, los días todos son iguales no hay diciembres, no hay navidades, no hay Semana Santa, no hay fechas especiales, no hay cumpleaños. Todos los días son iguales”, dijo.

Estas palabras fueron cuestionadas con varias víctimas quienes le recordaron que él (Mancuso) al menos estaba con vida.

“Fueron muchas las víctimas, las atrocidades que cometieron. Asesinaron inocentes, a menores de edad, a pescadores. Ojalá no pueda dormir tranquilo”, dijo una de las víctimas asistentes.