En la tarde de este martes 23 de diciembre se registró un incendio en un colegio, ubicado en el sector el Salitre, en Bogotá.

La emergencia ocurrió exactamente en el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, en la Avenida Carrera 68 con Calle 64, y fue atendida por los bomberos de la estación Ferias.

Las autoridades le confirmaron a Noticias Caracol que ya lograron controlar las llamas. Asimismo, indicaron que no hay personas lesionadas ni víctimas mortales.

Por el momento se desconocen las causas del incendio.

