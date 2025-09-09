El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió este martes a través de un vídeo difundido en sus redes sociales a los militares, la JEP y los mal llamados ‘falsos positivos’, aseverando que “no se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser posteriormente revisada y si se confirma la condena, que el periodo de cárcel por delitos cometidos hasta el 2016 no sea superior a cinco años”.

Insistió en este sentido el ex jefe de Estado: “Invito a los colombianos a hacer esta reflexión (...), lo venimos proponiendo hace tiempo”.

Uribe Velez puso de presente que siempre tomó las medidas correspondientes frente a las ejecuciones extrajudiciales y que incluso él desvinculó a 27 militares, en 2008.

“Se ha atendido todo lo que me han preguntado en la Comisión de la Verdad, en una parte y en la otra, sobre todas las diligencias de nuestro gobierno para garantizar la transparencia. Pero, además, así como hubo ‘falsos positivos’, infortunadamente ha habido muchas falsas denuncias para desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas”, cuestionó el líder natural del Centro Democrático.

El pronunciamiento del exmandatario se da en la antesala de que la JEP emita sus primeras sanciones contra el antiguo secretariado de las FARC y contra militares del Batallón La Popa, en Valledupar.