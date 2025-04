Este miércoles 23 de abril, el excanciller del Gobierno actual envió una carta al presidente Petro en la cual se refirió a temas como su relación con Armando Benedetti y Laura Sarabia así como de una presunta adicción a las drogas que tendría el mandatario.

“Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto. Uno de ellos, la ocasión en que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido su paradero”, señaló el excanciller.

“Me apena decirlo hoy -tarde ciertamente-, pero por esa época ya tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano”, continuó Leyva en el mensaje.

Tras casi tres horas después de conocerse la información, Petro respondió: “La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días?”.

A propósito del tema, el presidente del Senado fue cuestionado acerca de la carta enviada pero este fue claro en señalar que aún no ha leído las cuatro páginas de la misiva radicada por Leyva ante la Casa de Nariño, por lo que omitió dar declaraciones al respecto.

“Yo no he leído esa carta, he tenido otras ocupaciones. Creo que ese es un tema que hay que debatir de fondo; no tengo detalles sobre eso de manera que no voy a hacer un pronunciamiento de fondo antes de leerlo, sería irresponsable de mi parte”, expresó.

Sin embargo, el congresista fue interrogado acerca de la posibilidad de realizar chequeos médicos por parte del Senado a los mandatarios. “(...) Creo que en estos momentos no ha habido una norma creo que ha habido incluso algunos conatos de presentación de normas en ese sentido pero por supuesto que para los colombianos, y para cualquier país, es muy importante la salud mental de sus mandatarios”, puntualizó.