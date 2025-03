Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que su Gobierno no saldará las millonarias deudas de las EPS, la presidente de Acemi, Ana María Vesga, sostuvo que “bajo amenazas no se le responde a los pacientes”.

De acuerdo con el jefe de Estado, las EPS deben pagar sus deudas y si no lo hacen deben ser liquidadas:

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados deben pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, o si no se liquidan, que es lo que la norma dice”, sostuvo.

Como se sabe, las deudas de las EPS sumarían más de $15 billones, sin incluir a la Nueva EPS.

Ante esto, la presidente de Acemi aseguró, en declaraciones a Blu Radio, que el sistema de salud está “desfinanciado” y aseveró que las EPS que están bajo vigilancia o control del Gobierno “son las que están mostrando peores indicadores, la falla está ahí”.

“El sistema tiene 29,8 millones de colombianos bajo la gestió del gobierno, (se ha visto) un deterioro material en esas EPS durante este año. En 2024 hubo pérdidas de 9,6 billones de pesos y el 70% de esa perdida proviene de las EPS intervenidas”, explicó Vesga.

Asimismo, puntualizó que la crisis de salud está “originada por una crisis financiera inédita. La única solución real es reconocer los faltantes y hacer los pagos” e insistió en que las reservas técnicas “no son suficientes para cubrir las deudas”.

Acaparamiento de medicamentos

Durante el consejo de ministros, Petro se refirió al tema del supuesto acaparamiento de medicamentos y tildó de “asesinos” a los que acaparan, acusándolos también de buscar dar un “golpe de Estado”.

“… El probable central está en Audifarma y ya vimos que hacen, ya vimos que aumenta los precios de los medicamentos muy por encima, van endeudando a las EPS porque ahora sirven a las gestoras farmacéuticas, antes no existían, los creo una ley (….) yo sí quiero saber quiénes son los dueños… que están produciendo este desastre”, dijo.

Ante esto, la presidente de Acemi argumentó que “hay un desconocimiento sobre cómo funcionan los gestores farmacéuticos (...) los inventarios guardan medicamentos para todas las empresas con las que tienen contratos”.

Y añadió que “es ligera la forma en cómo se entiende y cómo se gestiona el sistema(...) el ejercicio del gobierno es minimizar la labor de los actores del sistema. Nadie tiene interés en no entregar medicamentos”, concluyó en declaraciones a la emisora.