Voces a favor y en contra han saltado luego del reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de declarar el próximo martes 18 de marzo como día cívico en todo el país para buscar facilitar la participación ciudadana en las movilizaciones convocadas para ese día en apoyo a las reformas impulsadas por su Gobierno y que no terminan de prosperar.

“El martes será un día cívico, ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”, afirmó el jefe de Estado durante un evento en el resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pero los malestares por esta decisión han estado a la orden del día, uno de los primeros en pronunciarse fue el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien calificó de “débil” el Gobierno que “tiene que decretar día cívico el martes 18 de de marzo para que la gente salga a marchar a su lado. Ellos saben que si no es así, con plata, buses, refrigerios, conciertos y estupideces la gente no les camina”.

Por su parte, la precandidata presidencial Vicky Dávila, férrea opositora de Petro, fue más allá asegurando que lo se esconde tras esta decisión es mera campaña política con miras a las presidenciales del 2026.

“Gustavo Petro está en campaña por el 26 con la plata de los colombianos. Ahora declara día cívico porque si no es regalando algo la gente no le sale. Petro abusa de su poder, pero no le tenemos miedo. El 7 de agosto del 26 los colombianos lo verán salir de la Casa de Nariño y del poder para siempre. Todos juntos somos millones y lo vamos a lograr”, escribió en X.

Pero también están los que apoyan la iniciativa como César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, quien criticó a la oposición por los cuestionamientos al día cívico. “Hay que reconocerlo. A ellos nunca les gustó el día cívico. Ellos declaraban otro tipo de días. Como el día SIN IVA en la peor pandemia que sufrió el mundo entero”.

A su turno, Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, salió en defensa y aprovechó para llamar a la movilización a los partidarios del Gobierno Petro.

“A nadie se le está obligando a salir a las calles el martes, el día cívico es un mecanismo democrático para que no se le vulnere a nadie el derecho a manifestarse, como es común en este país. Vamos todos y todas a las calles y a las plazas. En Bogotá salimos desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar a encontrarnos con el presidente”, enfatizó.

Finalmente, otra opositora María Fernanda Cabal llamó “abuso de poder” la declaratoria de Petro, pues, según dice, con ello obliga a la gente a marchar en favor de la consulta popular que promueve para aprobar las reformas vía voto popular.

“¡Esto no es una dictadura! Mientras usted juega a la revolución, los colombianos necesitan trabajar para levantar una economía que su gobierno está destruyendo. Respete la libertad y el derecho al trabajo. Ese día los valientes Senadores de la Comisión 7ma le dirán NO a su absurda reforma laboral que solo dejará desempleo”, precisó la senadora del Centro Democrático.