Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el pasado martes que se convocará a una consulta popular sobre las reformas laboral y a la salud, ante el virtual fracaso de la primera en la Comisión Séptima del Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este miércoles que “la decisión de la consulta popular está andando y es definitiva”.

Leer más: ¿Por qué exjugadores de Junior enviarán carta a Antonio Char?

El jefe de la cartera política aseveró en diálogo con Blu Radio que “hay una clase de dirigente que, finalmente, está en contra de lo que es una votación popular”, por lo que advirtió que esperarán las marchas también convocadas por el jefe de Estado para “ver quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierto proyecto de ley”.

Por ello, dijo que no se retirarán las reformas laboral y a la salud, que serían las que contendría la eventual consulta popular, y explicó que hay “una corriente del Gobierno que cree que es bueno retirarlas, pero yo creería que no”.

El proceso

Según explicó, el proceso inicia con la firma de todos los ministros para luego ser enviado al Senado, que tiene 30 días para votar la proposición. Una vez aprobada, Petro tiene tres meses para convocar a elecciones.

Sobre cómo será la pregunta en el mecanismo de participación ciudadana, Benedetti puso un ejemplo: “Se puede preguntar que si está de acuerdo con una reforma laboral en la que, por ejemplo, la jornada nocturna empiece a las 6 p. m., el pago de dominicales y festivos sea del 100 %, etcétera”.

Cortesía El presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, y el nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, deberán tramitar la posible realización de la consulta.

Asimismo, no descartó que otras reformas como la pensional, que ya pasó su trámite en el Congreso y ahora estudia la Corte Constitucional, sea incluida en esa consulta: “No se trata de presionar a la Corte, pero es bueno que el pueblo opine o respalde este tipo de iniciativas (...), estamos hablando de la ley de participación ciudadana, no hay presión indebida”.

Ver también: Policías frustran ‘taquillazo’ en la sede del Banco de Bogotá en Parque Alegra

Y reconoció por último que esta consulta será la “bandera política” del oficialismo en las próximas elecciones: “Nos dieron papaya”.

Entre tanto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, adelantó que se expedirán siete decretos laborales para aplicar la reforma laboral.

“Vamos a expedir una serie de decretos reglamentarios en el marco de las competencias que tengamos, sobre todo en asuntos que tienen que ver con convenios internacionales que han sido ratificados por Colombia y por el Congreso”, afirmó el ministro en Blu Radio.

Cepeda versus Petro

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, le dijo a EL HERALDO: “Yo no creo que eso valga menos de $500 o $600 mil millones, que no están en las arcas del Estado porque no los tiene la Registraduría”.

Agregó el legislador que, además, “si no se obtienen esos 14 millones de votos, pues es fallido. De manera que yo creo que el Gobierno quedaría muy debilitado si el pueblo no lo respalda”.

Y advirtió sobre la pelea con Petro: “Uno no entiende cómo Petro predica la paz con los narcotraficantes, los terroristas, y al Congreso lo amenaza con violencia. El Congreso es un poder legítimo de 2.’600.000 votos, que cabe 500 veces en la plaza de Bolívar”.

Frente al fracaso de la reforma laboral, señaló el jefe del Capitolio que “esa reforma laboral no se quiso concertar. El Partido Conservador presentó una reforma laboral que también protegía los derechos de los trabajadores, pero no destruía el empleo como lo destruía esta”.

Le sugerimos: Este es el error de ortografía que tienen algunos billetes en Colombia, según la RAE

Y concluyó Cepeda Sarabia: “Jamás en mi vida política larga, ya de 33 años, había escuchado un jefe del Estado, que es quien tiene que preservar la calma, incitando a la violencia. En 2026 no vamos a permitir otro gobierno ideologizado que acabe como este con el sector privado, con la salud, con la vivienda de interés social y así podríamos seguir hablando de muchos temas”.

En respuesta, Petro trinó: “Me arriesgo. Pongo el Gobierno en manos del pueblo”.

En otra publicación, afirmó el mandatario: “Hoy las medidas que pedimos votar son taxativas y diáfanas en beneficio del pueblo trabajador: que el joven reciba salario desde su primer día, que la mujer en menstruación tenga licencia laboral, que la madre comunitaria sea empleada pública, que los médicos residentes reciban salario del sistema de salud, que todos los trabajadores reciban más salario si trabajan en horas extras y y festivos. Que la jornada laboral termine a las seis de la tarde (...) que en grandes empresas pueda haber un solo sindicato que defienda trabajadores”.

Los alcances

Exregistradores y expertos explicaron en EL HERALDO lo que pasaría en el remoto caso de que se apruebe la consulta popular.

El exregistrador Juan Carlos Galindo, profesor de la Universidad Javeriana, señaló que “el Congreso tendría que recoger esas preguntas formuladas en la consulta, que ya serían vinculantes, y tramitarlas a través de una ley. De no hacerlo el Congreso, podría hacerlo ya el presidente de la República mediante un decreto ley”.

A su vez, Carlos Moreno León, también catedrático de la Javeriana, precisó que “la ley establece que si la consulta es aprobada, es de obligatorio cumplimiento. Y si se requiere hacer una ley para cumplir los deseos de la ciudadanía, entonces el presidente tiene que presentar un proyecto ante el Congreso en la siguiente legislatura. (...) Pero si el Congreso no aprueba esa ley avalada en la consulta, la Constitución faculta al presidente a expedir un decreto ley para hacer cumplimiento de esa decisión de la gente. (...) No obstante, el próximo gobierno podría implementar un nuevo proyecto de ley para transformar ese decreto”.