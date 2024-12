María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda, decidió este jueves guardar silencio en la diligencia que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación del escándalo de corrupción de la Ungrd.

La diligencia se llevó a cabo en el ala norte del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, hasta donde arribaron los congresistas Wadith Manzur, Julián Peinado y la defensa del senador Juan Pablo Gallo, señalados de recibir dádivas del Gobierno para apoyar iniciativas oficialistas.

“Que diga la verdad y que el país conozca lo que ella tiene que decir. Por mi parte ratificó, estoy muy tranquilo y que cada uno de los actos que he hecho ha sido en el marco de mis funciones como congresista, me protege la ley”, dijo Manzur.

El exdirector de la UNGRD Olmedo López, que es el principal implicado en la trama corrupta, ha señalado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso para aprobar iniciativas impulsadas en el Congreso por Petro.

“Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación”, manifestó Bonilla el sábado, luego de que Noticias Caracol revelara la declaración de una exsubordinada suya que dijo que el ministro sí sabía de los tratos ilegales con congresistas.