Ante la Fiscalía General de la Nación, María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, declaró sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El testimonio se considera clave, pues vincula al ministro Bonilla en este entramado. Según señaló Benavides, el funcionario tenía conocimiento de los hechos irregulares en mención.

“Él me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, mencionó, según lo revelado por Noticias Caracol.

A la pregunta de la fiscal del caso “¿El ministro sabía que Sneyder o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones?”, Benavides respondió: “Sí señora, él lo sabía”.

La exasesora del ministro de Hacienda afirmó que él supo que eran los congresistas, los hoy señalados por la Corte Suprema, los que estaban poniendo a sus contratistas.

“¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas?”, preguntó la fiscal.

Ante esto, Benavides aseveró que “él (Bonilla) sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los cupos indicativos. Yo no les puedo decir mentiras a ustedes. No sé. Yo no podía cuestionarlo. Pero aquí estoy segura de que el ministro sabía que esos contactos eran para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos”.

Debido a lo anterior, diferentes sectores políticos solicitaron la renuncia inmediata del ministro Bonilla.

“Las revelaciones sobre Ricardo Bonilla y su injerencia en la trama de corrupción de Olmedo López en la Ungrd deben detener cualquier aprobación presupuestal hasta que se retire de su cargo. No se le puede entregar un solo peso más a este desgobierno hasta que se revelen todos los responsables de semejante asalto al erario. Adicionalmente, las reformas que se gestionaron hasta el momento deben quedar sin ningún efecto. Esta administración no es legítima para gobernar a la luz de los hechos”, comentó Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional.

A su turno, el senador David Luna, de Cambio Radical, señaló: “el ministro Ricardo Bonilla debe renunciar. Cada día hay más pruebas que demuestran que la corrupción ha alcanzado las más altas esferas del gobierno”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, catalogó de “inmoral” el Gobierno de Gustavo Petro.

“¡Qué vergüenza! ¿En qué convirtió Petro este país? Ya venía mal, pero ahora está peor. Este reporte revela cómo movieron coimas para comprar votos de congresistas. Este es un gobierno inmoral”, reprochó.

Por otro lado, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, señaló que el ministro Bonilla tiene derecho a su defensa en este proceso.

“Es un proceso judicial que hay que respetar, lo único que tengo que decir es que hay que respetar el proceso y el derecho a la defensa de quienes aparecen involucrados en este proceso y yo tengo la certeza que sabrá las explicaciones a la justicia”, comunicó.

Pese a los cuestionamientos, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del funcionario. En su cuenta de X, el jefe de Estado aseveró que Bonilla está siendo “víctima de otra trampa” que, según él, es la que “se construye entre el concepto neoliberal del marco fiscal y la actitud extorsiva de miembros del parlamento que piden cupos indicativos a cambio de aprobar unos créditos que no van a la inversión pública ni de ricos ni de pobres, sino simplemente, para pagar las deudas de Duque, endeudándose otra vez, es decir con operaciones de ‘Roll Over’”.

Añadió que “esto, que era el diario vivir de los ministros de Hacienda, y no era investigado antes, se convierte en delito ahora; en virtud de la corrupción: transforman la víctima en victimario”.

Así mismo, aprovechó para respaldar la labor del ministro de Hacienda, que “ha sido buena en momentos difíciles para las finanzas públicas, debidos al intento de ahogamiento fiscal construido por la oposición”.

“Derrumbar la reforma tributaria que aprobamos, no bajar la tasa de interés real del Banco de la República, y pagar, sin consulta al actual presidente, del erario, el inmenso hueco fiscal por no subir la gasolina importada, cuando subía en el mundo”, puntualizó.

El escándalo de la Ungrd, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales, fue destapado por la prensa en febrero pasado y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno.

Entre los señalados figuran Bonilla y Carlos González, que renunció a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“Puedo cometer errores, pero no delitos”: Bonilla

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se defendió en la tarde de este sábado de las acusaciones que han lanzado en su contra.

“Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación´, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Renglón seguido, Bonilla aseguró que la actual situación es " un duro trance personal y un difícil y complejo camino jurídico” al que aspira, con instrumentos legales, demostrar su inocencia.

“Nunca he rehuido dar explicaciones por mis actos y enfrentaré las responsabilidades que las circunstancias determinen ante la sociedad y ante mis jueces naturales con dignidad y decoro”, manifestó

“Nunca he jugado a esquivar la ley comprando silencios y nunca usaré el cargo de ministro de Hacienda para ejercer mi derecho a la defensa”, agregó.

Por su parte, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, confirmó que Helga Rivas, ministra de Vivienda, será ministra ad hoc de Hacienda para manejar lo relacionado con la Ungrd.