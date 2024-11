Internacionalistas consultados por EL HERALDO no se ponen de acuerdo en torno a la justificación de la decisión del Reino Unido de reanudar la exigencia de visa a colombianos, suspendida desde 2022, ante el fraude en el 1% de los casos de solicitud de asilo, pero afirman que el principio de reciprocidad invocado por el presidente Gustavo Petro para implantar también el visado a los ciudadanos británicos es usual en temas de turismo, aranceles y seguridad en las relaciones diplomáticas.

Leer más: ¿Quiénes no necesitan visa para viajar a Reino Unido?

Germán Prieto, catedrático de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, advirtió en este diario que el de reciprocidad “es un principio que efectivamente está contemplado en derecho internacional justamente para procurar que no haya desequilibrio en las relaciones entre los países, eso opera para temas diplomáticos, comerciales, de seguridad, pero obviamente es un principio, no es como tal una norma establecida en algún tratado donde siempre se tenga que cumplir”.

Lea aquí: Por aumento de falsas solicitudes de asilo, Reino Unido volverá a pedir visa a colombianos

Por ello, señala el doctor en ciencia política, “decir que aplica o no, no es preciso del todo, porque los países tienen la opción de invocarlo o no, en este caso Petro toma esa opción, creo yo que con razón, porque me parece que las razones del Reino Unido para volver a exigir la visa a los colombianos no tiene fundamento”.

A su vez, Jesús Agreda, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dijo en este medio que “en el sistema internacional, debido a que es anárquico, es decir que no existe un gobierno mundial, muchas de las relaciones entre los estados dependen de los estados mismos, de los acuerdos que puedan tener, y el caso del otorgamiento o no de visa depende básicamente de cada gobierno, entonces lo que pasó en 2022 fue que el gobierno y el parlamento británicos tomaron la decisión de levantar el requisito de visa para los colombianos que viajaban de turismo en un plazo máximo de seis meses, fue una decisión unilateral de parte de Reino Unido”.

Le puede interesar: Solicitaremos que se reconsidere la reimposición de visado para entrar a Reino Unido: canciller Murillo

Y añade en este sentido el internacionalista que “la reciprocidad no es más que un trato equivalente entre las partes, es decir que cuando una parte toma una decisión, la contraparte actúa o responde de igual manera, entonces en términos generales no creo que sea una exageración (la respuesta de Colombia), es normal y aplica no solo en temas de visas sino con aranceles como los que está anunciando el gobierno de Trump por ejemplo”.

Frente a posibles afectaciones tras las medidas entre Londres y Bogotá, Prieto considera que “el comercio no se verá mermado, porque las personas que van a hacer negocios contemplan los gastos de las visas dentro de sus costos, pero el turismo sí podría verse afectado eventualmente, porque si las personas tiene que sacar una visa para venir a Colombia y no para venir a Panamá, Perú, Ecuador, probablemente eso desincentive, pero no creo que vaya a implicar una terminación del turismo o una reducción a la mitad, simplemente tendrán que sacar a una visa que uno esperaría que no fuese tan costosa como la de los colombianos para ir allá”.

No olvide leer: ¿Cuál es el precio de la visa para viajar a Reino Unido?

Para Agreda “va a afectar el turismo pero el Reino Unido no es el principal destino turístico de Colombia ni viceversa, y en un momento en el que nuestro gobierno le apuesta a un desarrollo económico basado en el turismo este tipo de medidas pueden ser bastante contraproducentes”.

Y, por último, acerca de si puede producir esta decisión una especie de estela contra Colombia en otros países europeos con crisis migratorias, el profesor de la Javeriana explica que “la Unión Europea se rige por otro sistema, el Reino Unido no hace parte de ella ni del Acuerdo Schengen, y la Unión Europea hace muchos años que no pide visa a los colombianos, entonces no creo que esto vaya afectar para nada las relaciones con Europa continental”.

Lea también: A partir de esta fecha rige la exigencia de visa a colombianos para ingresar a Reino Unido

En la consideración del catedrático del Rosario, “efectivamente hay un ambiente cambiante en Europa en general, están llegando al poder partidos mucho más nacionalistas por decir lo menos, en muchos casos: ya lo vimos en Italia, está el caso de Hungría consolidado hace algún tiempo, y eso significa que el tema migratorio si se ha vuelto muy sensible para el votante europeo, de manera muy parecida a lo que pasa en Estados Unidos, es una tendencia global diría, entonces cualquier abuso puede ser una excusa válida y ser utilizado como una herramienta política. Una de las razones por las que Reino Unido no está en la Unión Europea es el tema migratorio, allá es más sensible en los últimos siete años este asunto, y ver un aumento del mil por ciento en solicitudes de asilo es una cifra enorme, entonces no es que sea específico para Colombia, y además allá hay un gobierno nuevo, para el que permitir este tipo de abusos es inaceptable”.