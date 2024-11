Llueven críticas al anuncio del Gobierno de este lunes acerca de que se suspendió la convocatoria de nuevos créditos del Icetex en 2025 y que estos dependen de si se aprueba la polémica Ley de Financiamiento en el Congreso.

El senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, advirtió al respecto que “Petro pasó de ofrecerle a los estudiantes condonarles su deuda con Icetex a suspender la convocatoria de 2025 por falta de recursos. Así avanza el gobierno del cambio; hay plata para los delincuentes pero no para los estudiantes”.

Su copartidaria y precandidata, la senadora María Fernanda Cabal, advirtió que interpondrá una queja: “Petro le debe responder al país por esta noticia que acaba con los sueños e ilusiones de más de 200 mil estudiantes que necesitan del Icetex para sus carreras. Aquí no solo afectarán estudiantes sino universidades privadas con esta decisión. Presentaré queja disciplinaria contra el Ministro de Educación”.

A su vez, el concejal uribista de Bogotá, Daniel Briceño, puso de presente: “El gobierno Petro tuvo que suspender las convocatorias para 2025 del Icetex por falta de recursos, pero al mismo tiempo tiene casi 1,8 billones de pesos sin ejecutar del Ministerio de la Igualdad. La plata quieta mientras los jovenes se quedan sin oportunidades”.

Leer más: Los primeros pasos del CTI en las investigaciones de la masacre en El Carmen

El ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, exigió al Ejecutivo que “no terminen con Icetex. Cientos de miles de colombianos nos hemos beneficiado de sus créditos y hemos devuelto con creces a la institución y al país”.

El también ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, pidió al Gobierno “no crear un banco público nuevo que ni es viable a corto plazo, ni soluciona el problema de 260 mil familias que hoy están en vilo. Un banco que nos retorna al modelo de banca estatizada que adolece de problemas de ineficiencia, burocratizacion, politización y corrupcion. Colombia no necesita una banca pública que ni siquiera será competitiva con los actores financieros privados (pues no tendrá recursos del Estado para subsidiar tasa o plazo cómo ustedes lo han dicho), pero que además hoy, sin anteproyecto, sin proyecto de ley, sin detalle de la propuesta, no deja de ser más que un ‘discurso’. Y mientras tanto ¿cuál es la solución para más de 1 millón de colombianos afectados con el problema?”.

Ver también: Caso Prosegur: “capturados tuvieron un mes para dar el golpe final en julio”

El presidente Gustavo Petro retomó este lunes el debate al respecto: “¿Saben porque a estos ‘expertos economistas’ no les gusta que la banca pública sea de primer piso, es decir que compita por el ahorro de la sociedad? Porque compite con la banca de los grandes banqueros privados y sus ganancias, y estos son los que les dan buen empleo después de salir de ministros. Trabajan desde el sector público para los banqueros y después les devuelven el favor, en contravía de los intereses de la misma sociedad para la que trabajan, y han sido educados de manera acrítica en sus facultades de economía, donde han censurado el pensamiento crítico y plural de la teoría económica”.

Entre tanto, el senador Antonio Correa, de La U, dijo que “no hay recorte de recursos al Icetex. Los $432.000 millones están reprogramados para girarse en los próximos meses. La educación sigue siendo una prioridad para el Gobierno del Cambio. El Icetex no está en proceso de marchitamiento ni de quiebra. No se va a dejar de girar los recursos ni a debilitar nuestra misión educativa. El Icetex no desaparecerá; por el contrario, está en un proceso de transformación para ser un aliado educativo que priorice a las poblaciones más vulnerables”.

Le sugerimos: Mujer cayó de un edificio en El Rodadero, Santa Marta: investigan si fue un accidente o asesinato

Asimismo aseguró que “la educación no puede seguir siendo vista como un servicio financiero. El debate sobre el Icetex pone de manifiesto una problemática estructural que ha afectado a la educación superior en Colombia durante años. Entonces así, en el gobierno del cambio no se va a desmantelar el Icetex, debe avanzar su transformación y dejar de ser un banco que endeuda familias. En la política educativa del presidente Petro la prioridad no es la financiación a la demanda, hay que recuperar la financiación a la oferta para garantizar el derecho fundamental”.

Y el representante David Racero, del Pacto Histórico, expresó: “Yo le apostaría a la consolidación de un gran banco del Estado de primer piso que tenga la capacidad de dar créditos directos a la gente con tasas inferiores a la de los bancos privados en cualquier área: agro, economía popular, industrial, educación. Fomentaría la competencia en un mercado bancario que ya en sí mismo es reducido”.