Desde la mañana de este sábado y hasta la tarde se dispondrán en las principales ciudades del país multitudinarias marchas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Leer también: Condenan a dos hombres por intentar quemar vivos a 15 policías durante protestas de 2021 en Bogotá

La iniciativa, liderada por el partido Centro Democrático, se levanta concretamente en contra de las polémicas reformas petristas que cursan en el Congreso de la República, como la de salud, la laboral, la política, la de la jurisdicción agraria y la del SGP, entre otras.

La mayoría arrancan desde las 10 de la mañana en sitios como el Parque Nacional de Bogotá, que recorrerá hasta la Plaza de Bolívar; en Barranquilla, de la Estación Joe Arroyo al Parque Santander; en Cali del Parque Panamericano hacia la Plazoleta Jairo Varela; y en Cartagena, desde la India Catalina pasando por la Avenida Venezuela hacia el Camellón de los Mártires.

Así mismo, en Medellín, desde el Centro Comercial Monterrey, Estación Estadio y Oriental Con La Playa hacia estación Ferrocaril; en Montería, en el Parque Simón Bolívar y en Valledupar, desde la Glorieta de Los Músicos hacia la Plaza Alfonso López, entre otras ciudades.

Importante: Fiscalía extingue 8 bienes de explotación sexual de menores en Medellín

Al respecto, la senadora y precandidata presidencial uribista, María Fernanda Cabal, explicó: “Nos vemos en las calles este 23 de noviembre en las principales ciudades de Colombia, para decirle a este pésimo gobierno que no nos vamos a dejar quitar el país, que hemos sufrido mucho los colombianos por tener el país que tenemos en medio de tanta adversidad, que no tiene Petro el poder de dejarnos sin energía, sin agua, sin con qué cocinar, que nos está dejando sin fuerza pública para enfrentar en su locura de paz total más de 800 grupos criminales que no soportamos, tampoco sus reformas que van a destruir el empleo. La salud donde los pacientes se mueren hoy por desatención médica. Porque él no está preparado para gobernar, porque es un ser lleno de odio y de maldad que lo único que traerá a Colombia será el no futuro”.