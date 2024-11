Durante la presentación de su libro ‘Defender la democracia sin miedo desde la democracia’, un evento que se llevó a cabo en el salón Juan Manuel Ruiseco Viera de la Universidad del Norte, el ex procurador General de la Nación y ex ministro de Justicia Fernando Carrillo Flórez hizo varias reflexiones sobre el estado actual de la política en Colombia.

En medio de su intervención, el acádemico criticó la extrema polarización que se vive en el Congreso de la República, una serie de roces que –lejos de edificar para construir país– ha ayudado a alimentar el odio entre las comunidades de diferentes ideologías.

“El problema no es de izquierda o derecha, sino de principios. Es un asunto de creer o no en la democracia. (...) De aquí hay que sacar a los extremistas. Yo creo en hablar entre todos, en un equilibrio para llegar a objetivos que son esenciales para vivir en sociedad. Ahora el que era moderado cada día se vuelve más radical y eso no debe ser así”, señaló el exfuncionario.

Renglón seguido, se mostró preocupado por el futuro de Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En este sentido, invitó a la sociedad a defender la democracia a toda costa y rechazar las políticas autoritarias que tanto daño hacen a las instituciones.

“Tenemos una ciudadanía con una gran incertidumbre con respecto a lo que viene y cuando es así se echa mano del macho alfa, que supuestamente trae las verdaderas soluciones, pero que en realidad no trae nada nuevo, solo modelos autoritarios”, consideró.

“Viene un año de mucho enfrentamiento entre los poderes, entre la rama ejecutiva y la judicial. (...) En la actualidad hay una gran polarización con la Corte Constitucional. La derecha acusa a la izquierda y la izquierda a la derecha, pero eso lo que significa es que se están haciendo bien las cosas”, agregó.

El evento también contó con la participación del empresario Antonio Celia, la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo, y el decano de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, Alberto Madero. Sus intervenciones finales enriquecieron el debate, abordando desde distintas perspectivas las ideas presentadas en el libro de Carrillo.

“Yo lo que creo es que nos falta dar más. La educación en Colombia es terriblemente desigual y una nueva ley no es necesaria. Hay que tener determinación para hacer las cosas. Nos las pasamos en retóricas y discusiones en vez de tener la convicción de darle soluciones a la gente”, consideró Antonio Celia.

Por último, Carrillo recordó que “la gran fortaleza de la democracia es su propia debilidad, porque nos obliga a defenderla todos los días”.