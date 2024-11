Luego que se conociera la posible intención del gobierno del presidente Nicolás Maduro de vender la empresa petroquímica Monómeros, se han desatado diferentes manifestaciones en rechazo a la iniciativa por parte del gobierno colombiano y miembros de la oposición venezolana.

Leer más: Congresistas del Centro Democrático le piden unión a los precandidatos presidenciales del partido

Uno de los primeros en rechazar la venta de la empresa fue el presidente Gustavo Petro, quien dejó clara su postura, al oponerse a la privatización de la empresa Monómeros, situada en Barranquilla.

“Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros localizada en Barranquilla”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

“Ya lo intentó insanamente el Dapre de Duque, ahora repite el ministro Saab”, agregó.

Y concluyó en este sentido que “la agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía extractivista a un sistema productivo que genere riqueza”.

Por ello, Petro envió una carta al régimen de Venezuela, en manos del presidente Nicolás Maduro, en la que dice: “De manera respetuosa y atenta, quiero expresarle mi oposición por la decisión del Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Alex Nain Saab Morán, de vender y privatizar la compañía Monómeros”.

No olvide leer: Gobernador de Antioquia criticó designación de exparamilitares como gestores de paz

La misiva, fechada el 8 de noviembre pasado, señala que la compañía venezolana con sede en la capital atlanticense ha sido una de las principales promotoras del trabajo campesino a través de los insumos agrarios en ambos países: “Actualmente, la comercialización de urea de Monómeros les garantiza a millones de familias venezolanas y colombianas la productividad de sus tierras. Asimismo, les asegura ingresos suficientes para tener una vida digna”.

Ante lo cual le advirtió el jefe de Estado colombiano a Maduro que “la privatización y venta de Monómeros implicará el encarecimiento de los productos primarios agrícolas en nuestros países. Además, obligará a nuestros campesinos y campesinas a depender de productos extranjeros y del precio de insumos agrícolas del mercado internacional”.

Lea también: La Corte Suprema de Justicia niega libertad del exparamilitar Salvatore Mancuso

Y concluye el mandatario que la venta de dicha empresa “podría condenar a la pobreza y el hambre a millones de personas que representan la base de la soberanía alimentaria de nuestra región”.

Renunció directivo de Monómeros ante inminente venta de la compañía

Luego de las palabras del presidente Petro, Rodrigo Ramírez, directivo de la compañía renunció a su cargo.

“Debido a las negociaciones internas que se adelantaron con fines de la adquisición de los activos de la empresa Monómeros S.A. en la que el gobierno colombiano no fue participe, he presentado mi carta de renuncia ante los directivos de Monómeros S.A. y he comunicado la decisión del gobierno colombiano de dejar su participación en la junta directiva de esta empresa”, aseguró en un breve comunicado.

Ramírez era la ficha de Gustavo Petro en la junta directiva de la compañía de origen venezolano que provee materias primas a productores del campo y a empresas manufacturera y que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla.

No olvide leer: Gobierno expide decreto que declara situación de desastre ante emergencias por lluvias

La decisión del directivo se da como respuesta a la supuesta “privatización” que alega el jefe de Estado con las negociaciones que se llevan a cabo para venderla por unos 300 millones de dólares, según reveló el diario El Colombiano.

Juan Guaidó hace llamado a Petro

Sobre esta situación el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en pronunciarse y explicar lo que implicaría para Colombia y Venezuela la venta de Monómeros.

Asimismo, el líder opositor indicó que le sorprendió la respuesta del presidente Petro, quien al inicio de su mandato entregó el poder de la empresa al gobierno venezolano; sin embargo, expresó que no cree en sus declaraciones.

“Es una gran sorpresa que el que se opone públicamente es Gustavo Petro. Yo no le creo al presidente Petro, lamentablemente. No tengo duda que es un comunicado público, para salvar simplemente su nombre”, dijo durante una entrevista para ‘El Tiempo’.

Lea acá: Feminicidio en Bogotá: hombre asesinó a su pareja frente a sus hijas

“Se debería detener a Alex Saab, ellos pretenden seguir saqueando a la República. Por ello, para nosotros es un deber seguir denunciando las pretensiones de seguir saqueando el patrimonio de Venezuela”, agregó.

Además, Guaidó manifestó que es importante que el presidente Petro impida la venta de Monómeros.

“Queremos que Petro realmente no permita la venta de Monómeros y que la prohíba, él puede hacerlo como ejecutivo colombiano”, dijo.

También, advirtió que es un peligro para la región que el control de Monómeros esté en manos del presidente Maduro, teniendo en cuenta la gran producción de Uria que tiene la empresa, la cual es utilizada en el narcotráfico.

“El narcotráfico utiliza este producto para procesar droga”, por lo señala es importante que tenga un uso correcto.

No olvide leer: Exsenador Tiberio Villarreal Ramos irá a juicio por su presunta participación en la masacre de ‘La Rochela’

Durante la entrevista, el expresidente interino señaló como responsable al presidente Petro, quien entregó el poder de la empresa a Venezuela, y por lo cual la junta directiva puesta por Guaidó fue destituida.

Sobre la posible venta de la empresa indicó que esta decisión ahora representa un problema de seguridad latinoamericana.

“El presidente Petro no puede quedarse en una carta o demostrar rechazo, lo invitó a que no permita que Alex Saab, robe a la luz pública”, y añadió que esto también es una responsabilidad para Colombia, “teniendo en cuenta lo que representa esto para la industria de la agricultura.