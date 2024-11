Tras darse a conocer la noticia de que el Gobierno Nacional designó como gestores de paz a los exjefes paramilitares alias Jorge 40, Hernán Giraldo, Alias Macaco, Alias HH y a Don Berna, se han generado diversas reacciones que han creado controversia alrededor de la decisión tomada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Este miércoles fue Andrés Julián Rendón, actual gobernador de Antioquia, quien se refirió al tema en medio de una crítica a la decisión del gobierno al dar tal estatus a 18 exjefes paramilitares, varios de ellos presos en este momento: Ramón Isaza; Rodrigo Tovar alias, “Jorge 40″; Diego Fernando Murillo, “Don Berna”; Fredy Rendón, “El Alemán”; Héctor Buitrago Rodríguez; Ramiro ‘Cuco Vanoy’; Hernán Giraldo; Hebert Veloza; Manuel Pirabán; Carlos Mario Jiménez; Rodrigo Pérez Alzate; Edwar Cobo Téllez; Héctor Buitrago Parada; Arnubio Triana; Luis Eduardo Cifuentes; Juan Francisco Prada; José Baldomero Linares y ya nombrado, Salvatore Mancuso Macaco.

“Yo estoy seguro de que si Pablo Escobar viviera, este Gobierno también lo hubiera nombrado Gestor de Paz. El Gobierno Nacional sigue haciéndole eco a una premisa equivocada y es: creer que la paz se consolida contemporizando con el crimen y dándole nuevas oportunidades a aquellos que han demostrado muy poco respeto por las instituciones, por la ley, por los principios y que quisieron consagrarse en los procesos en los que ellos salieron como beneficiarios como es el de la verdad, la justicia y la reparación”, expresó el gobernador del departamento de Antioquia.

“No ha tomado lugar ninguno de esos principios, precisamente, con quienes hoy se nombran gestores de paz no ha habido verdad plena, no ha habido justicia porque ellos tienen por delante aún muchos años de carcel para pagar por cuenta de los crímenes que cometieron y tampoco ha habido reparación”, agregó.

¡Todo mal! Si Pablo Escobar estuviera vivo, el Gobierno Nacional actual, lo habría nombrado gestor de paz. Justicia, verdad y reparación para las víctimas, esos son los gestos de paz que se requieren por parte de los ex jefes paramilitares. pic.twitter.com/s5WOevKNWC — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 13, 2024

“Son innumerables los casos en donde queda en evidencia que le han hecho conejo a las victimas con toda la riqueza que acumularon fruto de su accionar delictivo”, puntualizó.

Según se conoció la designación busca que inicialmente, por seis meses, los exparamilitares hagan aportes y presenten propuestas para el desmonte de organizaciones paramilitares persistentes en el país y, de acuerdo con la resolución, el reconocimiento como gestores de paz de las señalados no modifica su situación jurídica, no conlleva beneficios judiciales, no afectará las medidas de aseguramiento vigentes ni su régimen de libertad.