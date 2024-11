El pasado 17 de agosto, la joven Laura Villamil vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, pues cuando trabajaba durante un espectáculo en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, resultó quemada en el 80% de su cuerpo.

“No son extrañas las erupciones”: SGC sobre emergencia en volcán de lodo en Urabá

Procuraduría indaga presunto manejo irregular de recursos por parte de cuatro EPS

Colombia reconoce ante CIDH responsabilidad por crimen de Carlos Pizarro

Villamil duró en coma inducido cerca de un mes para poder recuperarse de sus heridas. No ha sido un camino para nada fácil, pero detalla que gracias a su familia ha podido tener esa fuerza para volver con toda.

La joven de 28 años explicó cómo ha sido su proceso de recuperación, pues llegó a cuestionarse por qué le pasó eso a ella. Igualmente agradeció a todos los que estuvieron ahí para ayudarle.

“Quiero agradecerles a las personas que estuvieron y me auxiliaron, les agradezco muchísimo. A la persona que me apagó que fue John, a él le agradezco muchísimo porque fue el único que encontró un extintor porque no había, entonces a él y a todos los que en ese momento llegaron”, dijo este pasado lunes 11 de noviembre en el programa ‘Retrato hablado’, bajo la presentación de Johana Amaya.

Además, sostuvo que: “Comencé a preguntarme qué hice, por qué a mí, yo soy una mala persona o por qué hice esto. Entonces ya en un punto dije, ya es por qué a mí, sino para qué y siento que no solo es para mí, sino también para muchas personas, para mi familia, quizás también”.

“No sé si es muy egoísta de mi parte decir que soy como un ejemplo, pero la fuerza que le he intentado meter a esto también quiero que mucha gente también se sienta motivada (…) Siento que podemos seguir adelante”, detalló.

Explicó que tenía mucho miedo de no poder volver a caminar, pero poco a poco con ayuda de sus médicos pudo ir dando pasos hasta que caminó por completo.

Reportan erupción del volcán José Mulatos, en Necoclí, Antioquia

“Sentí mucha fuerza y cada día me estoy llenando más de fuerza para poder salir de acá (…) Creo que las barreras uno se las pone en la cabeza, no hay límites, uno puede y nada somos muy valientes, todos, todos, con el simple hecho de vivir”, expuso.

Igualmente, manifestó que su más grande sueño es seguir bailando y poder regresar con sus estudiantes de baile del colegio Maximiliano Colbe.

Igualmente, este accidente desconcertó a los colombianos porque fue mucho más grave por la falta de protocolos por parte del restaurante.

“Lucho cada día por mi familia, por ellos, porque me dan mucha fuerza, y siento que podemos seguir adelante”, finalizó.