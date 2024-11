La supuesta llegada del senador republicano Marco Rubio a la Casa Blanca como el próximo secretario de Estado de Donald Trump, según adelantó The New York Times, no caería nada bien en el Gobierno de Gustavo Petro y todo por el duro cruce de trinos que han sostenido.

Las discusiones no son recientes. El congresista de ascendencia cubana ha demostrado ser un férreo opositor del presidente de la República desde que llegó a la Casa de Nariño. Son varios los puntos en los que han estado en desacuerdo, pero Venezuela ha marcado las discusiones.

De hecho en mayo pasado, Rubio se refirió al jefe de Estado como “Gustavo ‘Chávez’ Petro”.

“¿Acaso el presidente de Colombia, Gustavo “Chávez” Petro le dio RT a una publicación de una cuenta paródica del líder palestino Abu Mazin agradeciéndole por lograr lo que la OLP no pudo, poner fin a las relaciones con Israel y luego termina el tweet con #VivaShakira?”, señaló en su momento el congresista cuestionando al jefe de Estado por compartir una fake news.

¿Acaso el presidente de #Colombia, Gustavo “Chávez” Petro le dio RT a una publicación de una cuenta paródica del líder palestino Abu Mazin agradeciéndole por lograr lo que la OLP no pudo, poner fin a las relaciones con #Israel y luego termina el tweet con #VivaShakira? pic.twitter.com/067xWdPyaa — Marco Rubio (@marcorubio) May 1, 2024

El republicano, quien ha estado en el Senado desde el año 2010 ha dejado claro cuál es su postura en materia de política exterior como una línea dura contra Irán y China, además de estar a favor de imponer sanciones severas contra Nicolás Maduro.

Así lo demostró en 2019 cuando desde el Senado impulsó que el entonces gobierno de Donald Trump ejerciera sanciones en contra de Maduro. “Es solo cuestión de tiempo. Lo único que no sabemos es cuánto tiempo tomará, y si será pacífico o sangriento”, dijo en su momento el senador.

“Portavoz de asesinos”

La guerra en Gaza también ha sido el lunar en el conflicto entre Rubio y el presidente Petro. De hecho, el pasado 10 de octubre de 2023, el congresista radicado en Miami lo tildó de ser un “portavoz de asesinos”.

“La narrativa anti-isrealí del presidente Petro tras los barbáricos ataques terroristas en Israel solo han fomentado el vandalismo antisemita en Colombia. Como un marxista de extrema izquierda, Petro continúa siendo portavoz de asesinos y criminales que están matando brutalmente a israelíes inocentes”, aseveró en ese momento.

La narrativa anti-israelí del pdte. Petro, tras los barbaricos ataques terroristas en Israel, sólo ha fomentado el vandalismo antisemita en Colombia.



Como un marxista de extrema izquierda, Petro continúa siendo portavoz de asesinos criminales que están matando brutalmente a… — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) October 10, 2023

Sin embargo, el senador Rubio no solo se ha pronunciado en materia de política exterior, sino también en los asuntos internos del país, que a su vez afectaban a Estados Unidos como la extradición de Salvatore Mancuso. A mediados del 2023, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro propuso incluir a Salvatore Mancuso en el listado de gestores de paz, el congresista le pidió a la Fiscalía de Estados Unidos rechazar la solicitud de extradición del excomandante paramilitar.

Por otro lado, el tema de los cultivos ilícitos también ha sido cuestionado por el republicano. En julio de 2023, calificó de “ridículo” la decisión del gobierno de Biden de suspender estudios de monitoreo de coca en Colombia.

“Suspender estudios de monitoreo de coca en Colombia es ridículo. Esto es un regalo al gobierno de Petro, que está negociando activamente con el ELN y Maduro. Es otro ejemplo de las concesiones que hace el gobierno de Biden a los gobiernos de extrema izquierda de la región”, aseveró.

“Suspender el monitoreo de coca en Colombia es ridículo.



“Esto es un regalo para el gobierno Petro, el cual está negociando activamente con el ELN y Maduro. Este es otro ejemplo de cómo la Admin. Biden le da concesiones a los gobiernos de extrema izquierda en la región”. — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) July 13, 2023

Aquí les dejo los trinos que ha publicado el nuevo Secretario de Estado de EEUU del gobierno Trump, Marco Rubio, sobre el gobierno de Petro.



Ayyy @petrogustavo no sabes lo que se te viene 😏. https://t.co/QVUuYLnM1R pic.twitter.com/fZtkwxJGuZ — Juan Camilo®️ (@JuanCamilo) November 12, 2024

Los señalamientos de Petro a Marco Rubio

Los señalamientos han sido por lado y lado. El presidente Gustavo Petro también ha cuestionado al senador republicano y en su momento cuestionó si este era responsable de la crisis política en Bolivia de 2019.

Como se sabe ese año, el país boliviano atravesaba una dura situación política a raíz de la renuncia de Evo Morales, la cual se produjo del 10 al 20 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas porque el exmandatario fue acusado de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre, de acuerdo al Informe de análisis de Integridad Electoral de la OEA.

En su momento, Rubio sostuvo: “Los interesados en saber cómo Putin utiliza la desinformación como herramienta de política exterior deberían estudiar la cobertura actual de Bolivia. 1, crean noticias falsas; 2, lo difunden a través de una amplia red de medios y actores de las redes sociales y 3, la desinformación encuentra eco en los principales medios de comunicación”.

Ante esto, el presidente Petro le respondió: “¿Es usted congresista Marco Rubio responsable del golpe de Estado en Bolivia?”.