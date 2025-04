La abogada Sondra McCollins, reconocida por evitar la extradición a Estados Unidos de alias Martín Sombra y por defender los intereses del excapo Carlos Lehder,decidió en los últimos meses –a raíz del hastío que le ha generado la política colombiana– emprender una candidatura que la lleve a la Casa de Nariño en 2026. En diálogo con EL HERALDO, la ‘abogada de hierro’, como la llaman mucho por sus actitudes punzantes en los procesos judiciales, no es de medias tintas y aseguró que, en este momento, el país necesita mano dura para volver a prosperar.

Se avecina una nueva era presidencial y muchos son las personas que están alzando la mano para llegar a la casa de Nariño. ¿Quién es Sondra Macollins?

Una colombiana que no tiene apellidos ni abolengos políticos, que se ha hecho a pulso. Estudié en una universidad pública a mucho honor y también en una universidad privada, donde pude graduarme como abogada y los últimos 28 años de mi vida los he dedicado a resolver problemas en el derecho penal. Tengo mi propia visión de país que me va a permitir entregarles a los colombianos una propuesta distinta. No es lo mismo de lo mismo, creo que ya es hora de renovar nuestra política.

Es conocida por llevar defensas polémicas como la de Carlos Lehder. ¿Le molesta que crean que se está aprovechando la coyuntura para lanzarse a la política?

Hay nombres que venden, hay titulares que venden y probablemente muchos medios me han abierto la puerta basados en que soy la abogada del señor Carlos Lehder, pero cuando me conocen y cuando tienen la oportunidad de interactuar conmigo, estoy absolutamente segura de que eso pasa a un segundo plano. Soy la abogada del señor Lehder del escritor, no del exnarcotraficante. Entonces, pues eso me dio a conocer un poco más, pero casos polémicos he llevado toda la vida, el derecho penal tiene esta característica, no son temas muy populares, pero tengo el carácter, tengo el conocimiento y tengo la experiencia para defender al señor Lehder y a 50 millones de colombianos si me toca.

¿En cuál corriente política se ubica?

Me han criticado mucho aquí porque dicen que el centro no existe. Soy de centro porque la justicia, que es lo que yo represento, no tiene banderas políticas ni de derecha ni izquierda. De hecho, cuando la justicia se ubica en la derecha o en la izquierda, pues la balanza se inclina y ahí es donde no hay un verdadero compromiso de justicia social. Entonces, me considero una mujer de centro y eso me ha permitido defender gente de ultraizquierda y gente de ultraderecha y aplicar la ley y la Constitución. Sí, la ley y la Constitución no deben tener un tinte político y la aplicación de la justicia menos. Debemos gobernar para 50 millones de colombianos que son de distintas ramas, de distintas orientaciones políticas con distintos distintas ideologías, somos un país muy diverso y cuando nos ubicamos en el centro con carácter, porque no tengo nada tibio, eso te permite poder liderar procesos donde se incluye a todo el mundo.

¿Qué piensa de las críticas a Sergio Fajardo por supuestamente querer quedar bien con el ángel y con el demonio?

Me parece que sería un gran ministro de Educación. Pero no creo que él tenga la capacidad de tener el carácter que un país como Colombia necesita. Porque recordemos que tenemos que sentarnos en un sitio donde hay todos los sectores políticos ya ahí con los puestos prácticamente escriturados y hay que tener el carácter y la capacidad de ponerlos en su sitio y hay que tomar posiciones que a veces pueden ser impopulares, pero que son necesarias. Entonces, él es un gran elemento, me parece una persona muy preparada y si yo llego a ganar, espero contar con él en el área que corresponde a su conocimiento que es la educación.

En un país tan polarizado y en el cual de buenos discursos no se vive, y para gobernar, evidentemente, se necesitan alianzas, ¿cómo ha hecho para intentar fortalecer su proyecto?

Nuestro partido digital ha hecho una alianza muy importante que el país está empezando a conocer que se llama Alianza Alma. Alianza por la libertad, la moral y la acción por Colombia. Ahí hay varios partidos políticos que ya hacen parte de nuestro equipo como la Liga de Gobernantes, Liga Anticorrupción, el partido ADA, está también Colombia Justas Libres y estamos en conversaciones con otros partidos. Esperamos muchos más partidos porque, sí, gobernar no es cuestión de un partido. Gobernar es cuestión de alinear todos los actores del tema político. Me encantaría decirte que puedo coger a todos los del Partido Liberal, Conservador, de la U, a hacer una bolsita y mandarlos para Marte como quiere el presidente, pero no es posible. Y tenemos que gobernar con todos los colombianos. Entonces, creo que sí se necesita una persona de carácter al frente que los ponga a marchar, que sea domadora de leones, que creo que lo he demostrado en mi ejercicio profesional .

¿Qué piensa de las relaciones con Estados Unidos?

Para Colombia sí es importante mantener una buena relación, por lo menos mientras abrimos unos mercados nuevos, porque hemos concentrado mucho de nuestro tema económico directo al mercado americano, que es bastante grande.