El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo este lunes que se cayó el nombramiento del ex viceministro del Interior, Diego Cancino, como nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Leer más: Fiscalía descubre alianza entre jefes del Clan del Golfo y la fuerza pública en el Chocó

Esto por la denuncia de presunto acoso sexual contra Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior.

“Nunca ha salido un decreto nombrándolo, lo único que hubo fue la publicación de una hoja de vida”, afirmó el jefe de la cartera económica en la emisora W Radio.

A finales de octubre pasado, Vargas dijo en la misma emisora que en el momento en el que sucedieron los hechos ella no tenía “ningún espacio de confianza” con Cancino: “Ni siquiera nos saludábamos de beso”.

Lea acá: ¿Por qué es festivo el 11 de noviembre en Colombia?

Así mismo, dijo que amigos suyos que llegaron al lugar “se dieron cuenta” de lo sucedido, por lo que serán testigos en el caso.

“En esto de la política hay muchos temas que no se pueden trabajar en un lugar público y lo entiendo. He tenido muchos almuerzos con personalidades políticas, comunidades Lgbti comunidades negras, y nunca he tenido un problema”, afirmó.

Agregó la denunciante: “Llevo 13 años trabajando como defensora de DD. HH., es nefasto que este tipo de violencia siga siendo callada, no es justo que las mujeres sigamos siendo violentadas y vistas como objetos sexuales y no por nuestras capacidades”.

No olvide leer: Procuraduría advierte graves retrasos en la modernización tecnológica de la DIAN

Y señaló que espera que el presidente Gustavo Petro haga un pronunciamiento: “Apoyo al Gobierno y mi llamado solo es a que se haga justicia”.

Por su parte, el hasta ese momento nuevo presidente de la SAE y ex viceministro del Interior aseveró en un comunicado: “Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros -ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior-, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó, amigos suyos. (...) Reafirmo mi compromiso de aportar todos los elementos que se requieran para que este asunto, doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, amigos, compañeros y compañeras, se esclarezca completamente. Estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado y que tanto dolor me causa. Esclarecer la verdad es imperativo y, al final, nos ayudará a todos y todas en el plano tanto personal como colectivo”.

Lea acá: Tres días de arresto contra el periodista Gonzalo Guillén por llamar “criminal” a Carlos Mattos