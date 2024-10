La actual asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Viviana Vargas Ávila, levantó su voz y denunció por acoso sexual al nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino.

De acuerdo con información publicada por ‘Cambio’, la historia habría iniciado el pasado 9 de octubre cuando la funcionara de 31 años, quien conoció a Cancino cuando era Concejal de Bogotá, lo habría abordado en los pasillos del Ministerio del Interior, mientas aún fungía el cargo de viceministro de dicha cartera, para preguntarle sobre posibles oportunidades de trabajo.

Ante la solicitud, Cancino le pidió que enviara su hoja de vida, y también la invitó a almorzar a su apartamento. En la denuncia realizada ante la Fiscalía, la mujer, que desde hacer 13 años trabaja como defensora de derechos humanos, indicó que arribó al domicilio de Cancino a eso de las 2:30 de la tarde.

Cuanta Vargas Ávila, que la interacción inició con una conversación sobre política y su perfil laboral; luego tomaron el almuerzo y el director de la SAE le ofreció insistentemente varias copas de vino, a las cuales accedió.

Sin embargo, las cosas se subieron de tono, luego que Cancino se le acercara por la espalda y la abrazara, para luego meter sus manos dentro de la blusa que vestía Vargas Ávila, teniendo acceso para tocarle sus senos.

Ante el acto de abuso, Viviana Vargas rápidamente intentó quitárselo de encima, pero este la tomó por las manos e intentó besarla.

“Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá́ de eso, que por favor respetara dicho límite”, dijo la mujer en entrevista con ‘Cambio’.

A pesar de la alerta, el presidente de la SAE le insistía en buscar otra botella de vino, momento que aprovechó para tomar sus cosas y pedir ayuda a sus amigos, ya que Cancino le decía que “todavía no se podía ir”.

Mientras esperaba la llegada de sus amigos, Vargas intentó mantener la situación bajo control, pero Cancino intentó abrazarla en diferentes ocasiones.

“Intentó en repetidas ocasiones acceder a mi espacio físico personal, abrazándome por la espada, uno de esos acercamientos lo realizó cuando mi amigo se fue para el baño y frente a mi amiga me abrazó por la espalda y tocó nuevamente mis senos, yo lo alejé una vez más y me haló hacia él para que le besara, a lo cual yo no accedí́ y le repetí́ que no me interesaba y que ya se lo había dicho; ante la incomodidad generada intenté marcar distancia, no obstante me tomó de las manos, se disculpó́ y me pidió que bailáramos”, relató a la Fiscalía.

Asimismo, Viviana comentó al medio capitalino que Cancino “se alejaba en algunos momentos, subía a su habitación, se veía ansioso, entraba al banco, bebía vino y nuevamente intentaba acercarse a mí”.

Luego de lo sucedido, Viviana Vargas compartió las conversaciones que sostuvo con Diego Cancino vía WhatsApp, en las que se evidencia lo sucedido.

En las capturas de pantalla compartidas por ‘Cambio’ se observa, que Cancino inicia la conversación del jueves 10 de octubre con un “Mujer divina buenos días” a eso las 6:16 de la mañana. Posteriormente, le realiza una llamada a las 8:49 a.m. y otra a las 10:32 a.m., ambas sin éxito.

Ante la insistencia, Vargas Ávila contesta con un: “te escribo cuando salga de reunión”.

Luego de esto, Cancino nuevamente la invitarla a almorzar y cena, acción que Viviana rechazó alegando un compromiso familiar. Ya en la noche, el presidente de la SAE intenta otro acercamiento, lo que generó que la denunciante expresara como se había sentido realmente con lo sucedido en el apartamento.

“Quiero ser muy directa no estoy interesada en ningún tipo de relación que no sea estrictamente laboral o política y lo reiteré ayer muchas veces y aun así siento que sobrepasaste en repetidas ocasiones ese límite (…) Es fundamental para mí establecer límites claros en nuestras interacciones porque es algo que tengo muy claro en este tema político. Mi interés en trabajar contigo y en el ámbito político se basa exclusivamente en objetivos profesionales y no en relaciones personales. No entiendo por qué mi deseo de colaborar se ha interpretado de una manera tan diferente”, se lee en la captura de pantalla del chat de WhatsApp.

Sobre las palabras de Viviana, el presidente de la SAE ofreció disculpas por su comportamiento y hasta pidió perdón.

“Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor. Te mando un abrazo”, escribió.

Acto seguido, Viviana contesta: “Me sentí incómoda con los comentarios inapropiados sobre mi apariencia, así como con los intentos de contacto físico sin mi consentimiento en donde en varias ocasiones incluyendo cuando ya estaban mis amigos me abrazabas por la espalda tocándome los senos cosa que no estaba bajo mi consentimiento y lo dejé claro desde el principio (…) Intentaste abrazarme por la espalda muchas veces e intentaste obligara que te besara en repetidas ocasiones y, a pesar de que ya había expresado que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera profesional, continuaste desviando la conversación hacia temas personales, así como accediendo a mi espacios personal físico de manera no consensuada”.

Y agrega: “Tu rol y poder político me generaron temor sobre cómo manejar la situación, lo que me llevó a actuar siempre con respeto, pero sin dejar de establecer mis límites. Sin embargo, estos límites no fueron respetados, y eso me ha dejado con una sensación de desconfianza y preocupación”.

Luego de esto, Diego Cancino intentó contactarse con Viviana en los pasados 11, 15 y 19 de octubre, en el que le expresaba que tenía una buena noticia para darle.

“Necesito contarte algo, por favor, contéstame (...)lo ruego”.

Tras la denuncia pública, el presidente de la SAE, Diego Cancino, manifestó que es incapaz de hacer acoso sexual.

“La verdad, nosotros fuimos a la casa. Lo primero es que soy incapaz de hacer acoso sexual. Nosotros hablamos, nos tomamos unos tragos. Espérame un segundo por favor, espérame”, concluyó el funcionario.

Voces de rechazo sobre el caso de abuso

Posterior a conocerse la denuncia de acoso sexual sobre Diego Cancino, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su voz de rechazo y pidió que se adelantes las investigaciones pertinentes.

“Inadmisible. @FiscaliaCol tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el Gobierno debe exigírselo @MinHacienda @ricardobonillag”, escribió desde su cuenta de X.

Inadmisible. @FiscaliaCol tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el Gobierno debe exigírselo @MinHacienda @ricardobonillag. Vía @estoescambio https://t.co/lutCPvvAm5 — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 27, 2024

Asimismo, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó cualquier tipo de abuso o discriminación de género.

“Saludo y reconozco la valentía de Yuly Viviana Vargas al presentar su denuncia, y reafirmo nuestro compromiso para garantizar que existan instancias en el Ministerio que permitan denunciar este tipo de conductas de manera segura y confidencial”, dijo el Ministro Cristo.

Expreso mi solidaridad y apoyo a Yuly Viviana Vargas . Apenas conocí su denuncia, me comuniqué con ella para reafirmarle todo el respaldo del @MinInterior. Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia de género y abuso de poder. No podemos permitir que estas conductas… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 27, 2024

De acuerdo con el mininterior, Vargas Ávila seguirá desempeñando sus funciones en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno.